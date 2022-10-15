Большая часть стран Евросоюза нарастила экспорт товаров в Россию в июне

close
100%
Arnulf Hettrich/Global Look Press

Большая часть стран Евросоюза нарастила экспорт товаров в Россию в июне. Результаты анализа статистических данных приводит РИА «Новости».

Согласно информации агентства, лишь четыре страны из 27 сократили объемы экспорта в месячном выражении — Румыния (-44%), Бельгия (-15%), Франция (-6%) и Италия (-1%).

Более чем вдвое поставки в Россию нарастили Швеция, Люксембург, Греция, Ирландия и Хорватия. Также значительное увеличение экспорта наблюдалось со стороны Венгрии, Дании, Латвии, Польше и Португалии.

Сообщается, что больше всего в РФ в июне «экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро). На четвертом месте расположились Нидерланды с экспортом на 285 миллионов евро. Пятерку лидеров замыкает Финляндия (242,4 миллиона евро)».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия может нарастить экспорт нефти к концу 2022 года примерно на 8%. Этому будет способствовать увеличение сырьевой добычи в стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть