Большая часть стран Евросоюза нарастила экспорт товаров в Россию в июне. Результаты анализа статистических данных приводит РИА «Новости».

Согласно информации агентства, лишь четыре страны из 27 сократили объемы экспорта в месячном выражении — Румыния (-44%), Бельгия (-15%), Франция (-6%) и Италия (-1%).

Более чем вдвое поставки в Россию нарастили Швеция, Люксембург, Греция, Ирландия и Хорватия. Также значительное увеличение экспорта наблюдалось со стороны Венгрии, Дании, Латвии, Польше и Португалии.

Сообщается, что больше всего в РФ в июне «экспортировали Германия (1,2 миллиарда евро), Италия (537 миллионов евро) и Польша (403,4 миллиона евро). На четвертом месте расположились Нидерланды с экспортом на 285 миллионов евро. Пятерку лидеров замыкает Финляндия (242,4 миллиона евро)».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия может нарастить экспорт нефти к концу 2022 года примерно на 8%. Этому будет способствовать увеличение сырьевой добычи в стране.