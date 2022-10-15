Россияне на треть чаще стали проявлять интерес к ипотеке после 21 сентября

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Россияне с момента объявления частичной мобилизации начали на треть чаще интересоваться предложениями по ипотеке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследовании финансовой экосистемы Unicom.

При этом заключать договор, несмотря на интерес, соотечественники не торопятся.

«За две недели, с 21 сентября по 5 октября, по сравнению с предыдущими неделями количество тех, кто узнавал условия по ипотеке и изучали предложения от кредиторов, выросло на 29%», — уточняется в исследовании.

Сейчас наблюдается тенденция, что жители России только знакомятся с условиями кредитования на вторичном рынке недвижимости.

Подчеркивается, что с 24 февраля по 10 марта аналитики фиксировали проследили падение интереса к ипотеке более чем на 40%.

Ранее аналитики сообщали, что платеж россиян по ипотеке за два года вырос на 75%. В июле процент одобрения кредитов россиянам по ипотеке составил 63,4%, что на 2,6 процентных пункта ниже показателей июня.

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