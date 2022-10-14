Глава минфина США: Запад намерен бороться с инфляцией и обеспечить поставки топлива

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Global Look Press

Глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что руководители правительств западных стран договорились принять меры по борьбе с инфляцией и налаживанию поставок энергетических ресурсов на рынок. Об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, Йеллен с коллегами из других стран условились о «решительных действиях по борьбе с инфляцией», несмотря на индивидуальность проблем, с которыми сталкивается каждая страна.

Ранее в министерстве финансов США заявили, что зарубежным компаниям и физическим лицам грозят санкции за помощь российскому военно-промышленному комплексу.

По данным ведомства, власти США располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения санкций к любым зарубежным физическим и юридических лицам, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России.

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