Глава минфина США: Запад намерен бороться с инфляцией и обеспечить поставки топлива

Глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что руководители правительств западных стран договорились принять меры по борьбе с инфляцией и налаживанию поставок энергетических ресурсов на рынок. Об этом она сообщила журналистам на пресс-конференции, передает ТАСС.

По ее словам, Йеллен с коллегами из других стран условились о «решительных действиях по борьбе с инфляцией», несмотря на индивидуальность проблем, с которыми сталкивается каждая страна.

Ранее в министерстве финансов США заявили, что зарубежным компаниям и физическим лицам грозят санкции за помощь российскому военно-промышленному комплексу.

По данным ведомства, власти США располагают широкими полномочиями и готовы их использовать для применения санкций к любым зарубежным физическим и юридических лицам, которые будут оказывать поддержку военно-промышленному комплексу России.