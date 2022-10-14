ЦБ: «дружественные» иностранцы резко нарастили скупку долларов с российского рынка

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Нерезиденты из «дружественных» стран все чаще проявляют интерес к приобретению валюты на российском рынке. В приоритете у них находятся не китайские юани, а американские доллары, сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка (ЦБ).

«Крупные покупатели валюты в РФ, нерезиденты из «дружественных» стран, в августе приобрели валюты на 26 млрд рублей, в сентябре — уже на 130 млрд рублей», — говорится в докладе.

При этом операции по расчетному обслуживанию россиян могла происходить через «дружественные» банковские системы других стран. В то же время объем продаж крупными экспортерами валюты в сентябре почти не изменился по сравнению с показателями августа — $21 млрд против $20,8 млрд, пришли к выводу аналитики ЦБ.

14 октября Центробанк опубликовал обзор о рисках финансовых рынков, согласно которому впервые с марта 2022 года население стало выступать продавцом валюты на рынке, а не покупателем. Так, нетто-продажи иностранной валюты (продажи за вычетом покупки) составили по итогам первого месяца осени 22,4 млрд руб. В последний раз россияне выступали нетто-продавцами валюты в марте — тогда они продали ее на 510,4 млрд руб.

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