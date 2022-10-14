Новак заявил, что теракты на «Северных потоках» обнулили энергобезопасность Европы

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Swedish Coast Guard/AP

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что теракты на «Северных потоках» фактически обнулили энергетическую безопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность. С таким заявлением он выступил на полях форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

«Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло — обнулило фактически ее энергетическую безопасность», — сказал Новак.

По его словам, по сути случившееся сделало Европу «энергетически бедной».

«Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность», — добавил вице-премьер.

Ранее Новак порекомендовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отправлять возросшие счета за электроэнергию представителям стран, которые решили отказаться от долгосрочных контактов с Москвой и перешли на закупку газа по спотовым ценам. Так он заочно ответил главе ЕК, которая ранее предложила «невыносимые» счета граждан ЕС отправлять в Москву.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Были обнаружены утечки: две на «Северном потоке — 1» и одна — на «Северном потоке — 2». По данным оператора Nord Stream AG, назвать срок восстановления газопроводов в настоящее время не предоставляется возможным.

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