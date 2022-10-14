В МВФ оценили потери Европы при полном отказе от российского газа

Полное прекращение поставок газа из России в сочетании с холодной зимой в ряде государств Центральной и Восточной Европы может привести к сокращению до 3% ВВП. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер, слова которого приводит ТАСС.

«Полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечет за собой потери ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы и очередной скачок инфляции на всем континенте», — сказал Каммер.

Представитель МВФ отметил, что сейчас власти Европы «сталкиваются с серьезными компромиссами и трудным выбором политического курса».

«Им необходимо снизить инфляцию и одновременно помочь уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям справиться с энергетическим кризисом», — добавил Каммер.

Накануне газета The Economist писала, что российская экономика, пусть и слабо, но укрепляется. В то же время европейская экономика впадает в рецессию. Авторы делают такой вывод на основе исследования банков. По их данным, экономическая активность в России значительно выше, чем в крупных странах Евросоюза сейчас.