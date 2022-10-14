Экс-глава МИД Джереми Хант возглавил минфин Великобритании

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Reuters

Экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Джереми Хант назначен новым главой минфина Великобритании. Об этом сообщает газета The Times.

Хант сменит на этой должности ушедшего в отставку Квази Квартенга. Официальное объявление о назначении Ханта произойдет в ближайшее время.

«Подтверждено: Джереми Хант — новый министр финансов. Он будет объявлен (главой минфина — «Газета.Ru») в ближайшее время на пресс-конференции Лиз Трасс», — говорится в материале.

14 октября глава Министерства финансов Великобритании и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг сообщил о своей отставке. Это произошло по просьбе премьера страны Лиз Трасс. При этом Квартенг продолжить поддерживать политический курс правительства Британии и своего будущего преемника.

В начале октября Квартенг сообщил об отказе правительства Великобритании отменить повышенную налоговую ставку 45% для лиц с доходами более £150 тыс. в год после критики в адрес властей. По его словам, такая реакция со стороны нескольких депутатов-консерваторов была ошибочной на фоне усиления энергетического и финансового кризисов в стране.

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