Глава Министерства финансов Британии Квартенг сообщил о своей отставке

Глава Министерства финансов Великобритании и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг сообщил о своей отставке. В своем Twitter он опубликовал письмо к премьер-министру Британии Лиз Трасс.

«Дорогая премьер-министр, вы попросили меня уйти (с поста) вашего министра финансов. Я принял это», — говорится в публикации.

При этом Квартенг подчеркнул, что он и дальше намерен поддерживать Трасс и своего будущего преемника.

Накануне СМИ сообщали, что 14 октября глава британского минфина прибыл на встречу с Трасс.

В начале октября Квази Квартенг сообщил, что правительство Великобритании отказалось от идеи отменить повышенную налоговую ставку 45% для лиц с доходами более £150 тыс. в год после критики в адрес властей. Это решение было принято после того, как несколько депутатов-консерваторов раскритиковали план премьер-министра страны. По словам Квартенга, это было ошибкой на фоне разгорающихся энергетического и финансового кризисов.