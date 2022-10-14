Рослеспрофсоюз сообщил, что работники IKEA получают 80% зарплаты за простой

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Российские сотрудники шведского ретейлера IKEA, который с марта 2022 года находится в простое, получают выплаты в большем размере, чем предусматривает законодательство. В настоящее время руководство выдает им 80% оклада, приводят слова представителей профсоюза работников лесных отраслей России (Рослеспрофсоюза) «Известия».

«Ситуация на IKEA сложная, но, по крайней мере, работники получают зарплату в нормальном размере, а за простой получают 80 процентов зарплаты», — заявили в организации.

В то же время согласно положениям российского законодательства, в подобных случаях сотрудникам компаний положено выплачивать две трети оклада, уточнили в Рослеспрофсоюзе.

13 октября глава материнской компании Ingka Group Йеспер Бродин заявил о сокращении 10 тыс. российских сотрудников IKEA. В стране продолжают получать выплаты еще 2 тыс. работников. Решение было обусловлено планами экономии корпорации.

16 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выдвинул IKEA ультиматум из-за ухода шведского ретейлера с российского рынка. Среди предложений — продажа своего бизнеса в стране или передача подразделений в аренду для сохранения производства.

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