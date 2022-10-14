Германия, Дания и Швеция решили расследовать диверсии на «Северных потоках» по отдельности

ARD: Германия, Дания и Швеция отказались совместно расследовать диверсии на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/Reuters

Германия, Дания и Швеция решили не проводить расследование утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» совместно, работая по отдельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ARD, который приводит данные источников в германских правительственных кругах.

По данным телеканала, изначально совместную следственную группу покинула Швеция из опасений утечки информации. Далее ее примеру последовала Дания, и «теперь каждая страна ведет собственное расследование», отмечает ARD.

При этом отмечается, что следователи Германии пришли к выводу, что повреждения на газопроводах могли быть вызваны только взрывами.

Ранее представитель МВД Германии заявила, что следственные мероприятия на месте диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» по выяснению обстоятельств произошедшего завершены, и в настоящее время полученные результаты изучаются.

Теракты на газопроводах произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили, что это была целенаправленная диверсия.

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