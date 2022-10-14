ARD: следствие ФРГ назвало причину появления повреждений на «Северных потоках»

Следователи в Германии считают, что повреждения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» появились в результате взрывов с применением взрывчатых веществ. Об этом сообщает ARD со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что в ФРГ завершили следствие на месте терактов на «Северных потоках».

Отмечается, что эксперты по взрывчатым веществам федеральной полиции изучили место ЧП, также под воду был спущен беспилотник. По данным телеканала, диаметр утечки газа равен 8 метрам, у обоих газопроводов повреждены по две трубы. Целой осталась лишь одна нитка СП2, рассказал источник.

Известно также, что федеральная полиция передала фотографии Генеральной прокуратуре Германии, которая взяла расследование диверсий под свой контроль.

Теракты на газопроводах произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили, что это была целенаправленная диверсия.

Сейчас газопроводы на сотни километров заполнены морской водой. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Для их ремонта потребуется отрезать значительную часть трубы.