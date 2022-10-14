Евросоюз нарастил импорт российского газа на 50% за девять месяцев

В январе — сентябре 2022 года Евросоюз импортировал 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из России. Это на 50% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии Тима Макфи.

«Что касается России — в прошлом году это было 10 млрд кубометров, а в этом — 15 млрд», — ответил он в ходе брифинга на вопрос о физических объемах импорта российского СПГ в ЕС.

Макфи уточнил, что Евросоюз импортировал около 53 млрд кубометров СПГ в 2021 году. В 2022 году — почти 88 млрд кубометров. Поставки СПГ из России в общем объеме импорта в прошлом и этом году составили 20% и 17% соответственно.

Ранее Premium Times сообщала, что Европа планирует увеличить поставки СПГ из Нигерии. Заместитель генерального директора Министерства энергетики Европейской комиссии Мэтью Болдуин заявил, что Европа «находится в затруднительном положении в отношении газа» после начала спецоперации России на Украине. В связи с чем в ЕС планируют нарастить объемы импорта СПГ из Нигерии.