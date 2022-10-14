В ФРГ завершили следствие на месте терактов на «Северных потоках»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Представитель МВД Германии заявила, что следственные мероприятия на месте теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» по выяснению обстоятельств произошедшего завершены. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, в настоящее время полученные результаты изучаются. Этим занимается следственная группа, которая расследует инцидент.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял о наличии у РФ разведданных о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Теракты на газопроводах произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили, что это была целенаправленная диверсия.

Сейчас газопроводы на сотни километров заполнены морской водой. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Для их ремонта потребуется отрезать значительную часть трубы.

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