Банки обяжут запустить переводы между юрлицами по номеру телефона с 2024 года

Центробанк планирует обязать российские банки обеспечить возможность совершения переводов между юрлицами через систему быстрых платежей (СБП). Кредитные организации должны дать компаниям возможность переводить деньги друг другу по номеру телефона с 1 апреля 2024 года. Это следует из нового проекта указания регулятора, опубликованного на его сайте.

«С 1 апреля 2024 года планируется ввести обязанность для кредитных организаций — участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему», — говорится в пояснительной записке к документу.

СБП была запущена в России в начале 2019 года силами ЦБ и Национальной системы платежных карт. Благодаря СБП, россияне могут переводить деньги себе и друг другу по номеру телефона между счетами, открытыми в разных банках. Номер телефона при этом должен быть привязан к номеру счета. Деньги, отправленные таким образом, зачисляются на счет получателя мгновенно. Через СБП доступны переводы от организаций. В магазинах, подключенных к СБП, можно оплачивать покупки с помощью QR-кода. Сейчас к СБП подключено 200 банков.