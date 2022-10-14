Нарышкин: у России есть разведданные о диверсиях на «Северных потоках»

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Swedish Coast Guard/Reuters

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил о наличии у РФ разведданных о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

При этом Нарышкин не стал уточнять, о каких именно данных идет речь.

«Данные есть, но конкретизировать не буду», — сказал глава СВР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что при попытке теракта на газопроводе «Турецкий поток» были взяты несколько диверсантов. Он отметил что «некие силы», о которых упомянул президент РФ Владимир Путин, уже «посягали и на «Турецкий поток».

Министр обороны Дании Мортен Бедсков также заявлял, что большое количество старых боеприпасов времен Второй мировой войны, которые сохранились на дне Балтийского моря, затрудняют исследование повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и расследование имевшей место диверсии.

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