ЦБ Узбекистана сообщил о временном дефиците наличной валюты в некоторых местных банках

В некоторых филиалах банков Узбекистана возник дефицит наличной валюты. Причина – рост объемов денежных переводов из-за рубежа и повышенный спрос на наличку. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Центробанк Узбекистана. Финансовый регулятор республики пояснил, что нехватка наличности является временной.

«Временная нехватка на местах наличной иностранной валюты может быть связана с логистикой наличных банкнот в отдаленные филиалы коммерческих банков», — цитирует агентство сообщение ЦБ Узбекистана.

При этом регулятор опроверг информацию об ограничениях на проведение операций физлиц.

«Все транзакции физических лиц с валютой продолжают идти без ограничений», — отметили в ЦБ республики.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что многие банки стали вводить ограничения для физлиц при получении денежных переводов из-за рубежа, обмене валюты, а также средств со своих валютных счетов. Пользователи писали, что ограничения действуют, если сумма операции составляет более $500.

По данным ЦБ Узбекистана, за первые полгода 2022 года россияне перевели в республику $5,309 млрд. Это в 2,4 раза больше показателя за аналогичный период 2020 года.