РБК: российские аптеки в десятки раз сократили продажи «Феназепама»

Продажи популярного успокоительного – «Феназепама» — в российских аптеках резко снизились. Препарат довольно сложно найти. По данным на 13 октября он продается фактически в двух аптеках за 1600 рублей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на участников рынка.

По данным агрегатора «Мегаптека» на 13 октября, «Феназепам» не продается ни в одной из аптек сети, насчитывающей 25 тыс. аптечных точек в 78 регионах России.

«Аптеки отказываются от продажи препарата. Это массовый отказ. Аналоги тоже не продаются», — сообщили в агрегаторе.

Основной производитель «Феназепама» — компания «Валента» — оценила падение продаж препарата в 40 раз. Там пояснили, что это могло произойти на фоне ужесточения правил реализации лекарства, когда возможность им торговать фактически осталась у 1200 аптек в РФ.

«Феназепам» (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) назначают при невротических и психических расстройствах. В том числе – при повышенной раздражительности, тревожности, нервном напряжении, эмоциональной лабильности и так далее.

В 2018 году, как сообщала «Газета.Ru», привлечь принявшую «Феназепам» автомобилистку за пьяное вождение попытался инспектор ГИБДД в Москве. Врач-нарколог обнаружил у женщины следы препарата и указал, что он «вызывает состояние, сходное с опьянением». На этом основании полицейский составил дело и направил в суд. Но мировой судья не принял его к рассмотрению и дело закрыли. Эксперты рассказали, что препарат, в случае, если его принимать в дозировке выше терапевтической, вызывает схожий с опьянением эффект, в том числе затормаживается скорость реакции. И управлять автомобиль человеку под воздействием этого препарата небезопасно. Но лишать за это прав, тем более, если препарат принимается долго, нецелесообразно, уточнили они.