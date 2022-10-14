В Босфоре восстановилось судоходство после инцидента с сухогрузом

В Босфорском проливе восстановилось судоходство после инцидента с сухогрузом, сообщает телеканал TRT.

Инцидент с сухогрузом произошел вечером в четверг, 13 октября. Уточняется, что у сухогруза Annita случилась поломка двигателя.

Босфорский пролив вместе с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским и является одним из самых загруженных судоходных маршрутов в мире, простой в котором может создать значительные издержки для международной торговли. Его длина около 30 км, максимальная ширина — 3,7 км (на севере), а минимальная — 700 метров.

Ранее Босфорский пролив закрыли из-за поломки двигателя у сухогруза.