Bloomberg: США опасаются подорожания нефти после введения потолка цен на поставки РФ

В администрации американского президента Джо Байдена обеспокоены, что план по введению потолка цен на российскую нефть может привести к негативным последствиям. Из-за решения ОПЕК+ сократить добычу это может привести к резкому подорожанию топлива, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

В статье говорится, что Москва может полностью прекратить поставки. Отдельная сложность заключается в том, чтобы добиться одобрения плана от всех стран-членов ЕС.

По заявлению Bloomberg, такой шаг кажется «наилучшим выбором среди плохих вариантов», чтобы ограничить поступления в российский бюджет от продажи нефти. Ряд источников выразил в беседе с журналистами сомнения в том, что США и союзники смогут успешно перекрыть доходы РФ от продажи нефти.

Ранее сообщалось, что Франция считает бессмысленным создание новых инфраструктур вроде газового хаба в Турции для обеспечения Европы российским газом. Эммануэль Макрон объяснил это тем, что Европа стремится избавиться от зависимости от российского газа.