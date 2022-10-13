Golden Brown Group: спрос россиян на элитное жилье в Стамбуле вырос на 55%

По итогам третьего квартала 2022 года интерес граждан России к покупке элитной недвижимости в столице Турции Стамбуле вырос на 55%. Во втором квартале этот показатель был значительно ниже, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу компании Golden Brown Group.

«Высокий спрос на недвижимость в Стамбуле связан с желанием получить турецкие вид на жительство или гражданство — некоторые клиенты покупают несколько объектов для того, чтобы «набрать» сумму, необходимую для оформления гражданства за инвестиции», — объяснили аналитики Golden Brown Group.

Еще одной причиной повышенного интереса россиян к недвижимости в турецкой столице стало желание граждан заработать на дальнейшей сдачей нового жилья в аренду.

«Часть россиян приобретает в городе жилье для того, чтобы заработать на сдаче объектов в аренду, так как доходность от наиболее ликвидных проектов достигает 8-10 процентов годовых, или для дальнейшей перепродажи, если речь идет о строящемся доме», — пояснили в пресс-службе компании.

При этом россияне готовы доплачивать за элитную недвижимость в Стамбуле. Местные застройщики открывают продажи сначала для граждан Турции, а затем для иностранцев. В то же время стоимость жилья для последних значительно выше, предупредили эксперты Golden Brown Group.

11 октября аналитики Турецкого института статистики (TÜİK) представили данные, согласно которым россияне стали лидерами по объемам скупки объектов недвижимости в стране. Они ежедневно приобретали по 34 квартиры за последние месяцы. В августе они приобрели 1238 квартир, а всего с начала 2022 года — 8115 объектов недвижимости.