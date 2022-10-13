The Telegraph: «зомби-экономика» может создать серьезные проблемы Британии

Перспективы роста производства Великобритании стремительно рушатся из-за проводимой ранее властями страны так называемой «зомби-экономики». Такой вид экономики основан не на производстве реальных товаров и услуг, а на увеличении стоимости активов, пишет обозреватель The Telegraph Аллистер Хит.

«Хозяйственная деятельность в Соединенном Королевстве держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами. В стране сейчас слишком много «зомби» — компаний с чрезмерными задолженностями, домовладельцев и инвесторов», — заявил Хит.

По его словам, благополучие подобных компаний может базироваться исключительно при низких кредитных ставках в один-два процента. Кроме того, подпитывают «зомби-экономику» и покупатели автомобилей, которые думали, что дешевый кредит будет доступен всегда. Основной задачей нового правительства Британии во главе с Лиз Трасс станет реформирование такой экономической системы.

«Миссия нового правительства заключается в том, чтобы реконструировать государство и настроить его на производство большего количества реальных товаров потребления, а также реформировать налоговую систему и регулирование. В случае, если новому правительству не удастся встать на путь реформ, в будущем Великобританию ждет карательное налогообложение, дополнительные поборы для богатых и резкое увеличение расходов» — заключил Хит.

4 октября обозреватель The New York Times Пол Кругман заявил, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс смогла повредить экономику Британии всего за несколько дней. Ее радикальные предложения по реформированию системы налогообложения поступили в достаточно неподходящее время, когда рядовые граждане испытывают все большие трудности в связи с усилением энергетического и финансового кризисов.

Несмотря на это, Трасс продолжительное время настаивала на снижении налоговой ставки для богатых жителей Британии, которые в наименьшей степени пострадали от роста цен на энергоносители. Теперь ей будет труднее управлять страной, учитывая , что она разозлила большую часть ее граждан.