МИД Венгрии: страна не согласится на санкции, бьющие по ее энергообеспечению

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна «абсолютно заинтересована» в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

«Мы четко дали понять, что не согласимся ни на какой санкционный режим, который ставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в нашу страну», — пояснил Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.

По словам министра, без ресурсов из России «физически невозможно» обеспечить безопасность энергопоставок в Венгрию. Исходя из этого, Венгрия заинтересована в безопасной работе «Турецкого потока», а также в безопасных поставках нефти из России в Венгрию через Украину.

Чиновник объяснил, что его визит в Россию объясняется тем, что в «текущей ужасной ситуации» необходимо общаться.

Ранее сообщалось, что Венгрия поддерживает диверсификацию источников энергии, но не полный отказ от использования нефти и газа из России.