МЭА: решение ОПЕК+ повышает риски для мировой энергетической безопасности

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Reuters

Решение альянса ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября существенно повышает риски для мировой энергетической безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.

«ОПЕК+ в ноябре смогут реально сократить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в день», — следует из отчета.

Аналитики агентства уточнили, что в первую очередь снижать добычу нефти будут Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным агентства, ОПЕК+ уже по итогам сентября отстает от плановых показателей добычи нефти. Фактическое отставание составляет 3,44 млн баррелей в день.

Решение ОПЕК+ может спровоцировать снижение предложения топлива в мире на 170 тыс. баррелей в октябре-декабре 2022 года.
Ранее страны G7 призвали ОПЕК+ увеличить добычу нефти.

5 сентября 2022 года альянс ОПЕК+ решил снизить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября. Россия поддержала решение альянса. США и страны Евросоюза выступили против него. Глава дипломатии ЕС Жозеф Боррель предположил, что ОПЕК+ принял такое решение неслучайно. Альянс решил снизить добычу в ответ на предложение ЕС ввести потолок цен на нефть, уточнил Боррель.

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