Times: Британия поставит Киеву ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS

Великобритания поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM). Они предназначены для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, пишет The Times.

Вашингтон намерен до конца 2022 года направить Киеву два ЗРК NASAMS. Еще шесть таких комплексов американцы обещали поставить позднее. Лондон также отправит 18 гаубиц, ранее они уже отправлялись украинским властям. Речь идет о 20 гаубицах М109.

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес объяснил поставки Киеву ракет массированными ударами ВС РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в последние дни.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооруженных сил Норвегии.

NASAMS стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности) наземного базирования. NASAMS 2 — это обновленная версия системы, способная использовать Link 16. По состоянию на 2022 год, NASAMS 3 является последней модификацией, принятой на вооружение в 2019 году, она добавляет возможность запускать ракеты малой дальности AIM-9 Sidewinder и IRIS-T SLS и ракеты увеличенной дальности AIM-120 AMRAAM-ER, а также представляет мобильные переносные пусковые установки. NASAMS доказала совместимость с системами большей дальности, такими как Patriot.