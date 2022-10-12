Польский оператор нефтепровода «Дружба» не выявил вину третьих лиц в аварии

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Kacper Pempel/Reuters

Польский оператор нефтепровода «Дружба» Pern не обнаружил вину третьих лиц в разливе нефти. Об этом сообщаетcя на сайте компании.

«Из первичных выводов и из способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц», — говорится в пресс-релизе.

По данным Pern, технические службы компании локализировали место утечки после удаления большей части загрязнений рядом с поврежденным участком нефтепровода.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за аварией на нефтепроводе «Дружба» якобы может стоять РФ.

По словам главы польского правительства, в настоящее время точно неизвестно, кто стоит за произошедшей аварией, «случайность это или акт диверсии».

12 октября на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, основном маршруте поставок нефти в Германию, обнаружили утечку.

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