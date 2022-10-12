Премьер Украины назвал сумму помощи, которая потребуется Украине в 2023 году

Премьер Шмыгаль: Украине потребуется более $55 млрд в 2023 году

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время онлайн-выступления на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда, что Украине в 2023 году будет нужно более $55 млрд, 17 млрд из которых планируется потратить на проекты по реконструкции.

«Украина и дальше будет нуждаться в серьезной финансовой поддержке. Мы говорим о сумме в более чем 55 миллиардов долларов США в 2023 году», — сказал он.

По словам премьера, данная сумма включает в себя $3,5 млрд в месяц для покрытия дефицита бюджета и $17 млрд на «срочные» проекты реконструкции.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Европейский союз ведет переговоры о предоставлении Украине около €18 млрд финансовой помощи в 2023 году.

По данным агентства, Европейская комиссия готовит новое предложение финансирования Украины, о котором может быть официально объявлено 18 октября. Отмечается, что дата может измениться.

Как сообщают источники Bloomberg, ЕК работает над предоставлением Киеву не менее половины от €3-3,5 млрд, необходимых Украине в месяц.

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