Reuters: объемы российской меди на Лондонской бирже металлов за сентябрь выросли на 26-225%

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Виктор Чернов/РИА «Новости»

На складах ведущей мировой товарной биржи LME скопились большие объемы российской меди. Объемы «ненужной» меди на Лондонской бирже металлов за сентябрь увеличились на 26-225%, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«С 15 сентября запасы металла российского происхождения на складах биржи в Нидерландах (14,8 тыс. тонн), Германии (24,8 тыс. тонн) и Тайване (22,8 тыс. тонн) выросли на 225%, 153% и 26% соответственно», — говорится в материале.

При этом агентству не удалось выяснить, каким конкретно компаниям принадлежат выпавшие объемы российской меди. Иностранные покупатели не стремятся покупать металл, несмотря на то, что западные страны еще не вводили прямых санкций против импорта этого сегмента экономики России.

«Российскую медь не хотят приобретать многие потребители», — заявил один из источников агентства.

9 октября агентство Bloomberg сообщило, что санкции, которые Лондонская биржа металлов может наложить на российские компании, станут «сейсмическим событием» для металлургической отрасли. На долю России приходится порядка 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди. Подобные санкции приведут к тому, что эти металлы не будут поставляться на все склады LME, что повлияет на рост мировых биржевых цен.

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