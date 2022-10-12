«Ведомости»: ФНС и Минобороны начнут передавать друг другу сведения о мобилизованных

close
100%
Depositphotos

Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет делиться информацией с Министерством обороны (Минобороны) о гражданах, попавших под мобилизацию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план первоочередных действий правительства по обеспечению функционирования экономики в условиях частичной мобилизации.

«Механизмом будет предусмотрена процедура подтверждения факта мобилизации — это позволит применять специальное регулирование в отдельных отраслях, установленное в связи с частичной мобилизацией. О каких именно отраслях идет речь — в документе не уточняется», — говорится в материале.

По словам одного из источников газеты, сбор информации нужен для того, чтобы определить, каким гражданам-мобилизованным требуются меры поддержки. Например, предпринимателям, которым вручили повестки, полагается продление лицензии на ведение бизнеса, а для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) — отсрочка по кредитным платежам и договорам лизинга.

«ФНС может выступить единым окном сбора мер поддержки. Главная цель установления обмена — в автоматизации процесса, но возможность подать заявление самостоятельно сохранится», — заключил собеседник «Ведомостей».

12 октября живущие в Германии россияне сообщили о попытках вручить им «повестки» о явке в военный комиссариат при посольстве России в ФРГ. В свою очередь, дипломаты посоветовали игнорировать подобные фальшивые повестки и добавили, что у них нет для этого соответствующих полномочий.

Все новости на тему:
Мобилизация в России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть