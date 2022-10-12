«Ведомости»: ФНС и Минобороны начнут передавать друг другу сведения о мобилизованных

Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет делиться информацией с Министерством обороны (Минобороны) о гражданах, попавших под мобилизацию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план первоочередных действий правительства по обеспечению функционирования экономики в условиях частичной мобилизации.

«Механизмом будет предусмотрена процедура подтверждения факта мобилизации — это позволит применять специальное регулирование в отдельных отраслях, установленное в связи с частичной мобилизацией. О каких именно отраслях идет речь — в документе не уточняется», — говорится в материале.

По словам одного из источников газеты, сбор информации нужен для того, чтобы определить, каким гражданам-мобилизованным требуются меры поддержки. Например, предпринимателям, которым вручили повестки, полагается продление лицензии на ведение бизнеса, а для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) — отсрочка по кредитным платежам и договорам лизинга.

«ФНС может выступить единым окном сбора мер поддержки. Главная цель установления обмена — в автоматизации процесса, но возможность подать заявление самостоятельно сохранится», — заключил собеседник «Ведомостей».

12 октября живущие в Германии россияне сообщили о попытках вручить им «повестки» о явке в военный комиссариат при посольстве России в ФРГ. В свою очередь, дипломаты посоветовали игнорировать подобные фальшивые повестки и добавили, что у них нет для этого соответствующих полномочий.