Путин заявил, что Европа будет вынуждена печатать деньги из-за роста цен на энергоносители

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа будет вынуждена печатать деньги из-за роста цен на энергоносители, как в прошлые годы. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

«Понятно, как будут решаться проблемы с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и все», — заявил президент.

Он также отметил, что за последний год денежная масса в Евросоюзе выросла примерно на триллион евро, а из-за подорожавших в три раза энергоресурсов «по цепочке раскачивается инфляция».

Путин также подчеркнул, что в росте цен на энергию «виновата политика самого Запада».

По словам президента, США после повреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут поставлять в Европу энергоресурсы по завышенным ценам.

Путин также отметил, что, по мнению многих чиновников ЕС, европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией.

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