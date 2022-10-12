Путин заявил о возможности переместить транзит с «Северных потоков», создав хаб в Турции

Президент России Владимир Путин в рамках «Российской энергетической недели — 2022» заявил, что транзит газа с «Северных потоков» можно переместить, создав крупнейший хаб в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что в этом должны быть заинтересованы партнеры РФ. Россия может сделать поставки газа через Черное море основным маршрутом поставок топлива.

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам», <...> мы могли бы переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — пояснил Путин.

Он добавил, что в регионе Черного моря уровень безопасности значительно выше.

Ранее Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, ограничивающим цены на нефть. Такая мера в отношении российской нефти может привести к дефициту.