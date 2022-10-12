Путин: благополучие Европы последних десятилетий базировалось на сотрудничестве с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что, по мнению многих чиновников Евросоюза, европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с РФ. Его слова в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» передает РИА «Новости».

«Это сейчас подчеркивают сами еврочиновники самого высшего уровня. Что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией», — заявил Путин.

В своей речи президент отметил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, стоит европейским странам только захотеть. Однако, по его словам, европейские страны сами усугубляют ситуацию, вводя ограничения цен на нефть. Путин считает, что Западу не стоит отказываться от сотрудничества с Россией.

Президент также выразил мнение, что некоторые участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов.

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