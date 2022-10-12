Замглавы Минэнерго Мочальников заявил об увеличении экспорта угля Россией с 2024 года

Россия с 2024 года собирается наращивать поставки угля, используя для этого все логистические возможности. Об этом во время выступления на Российской энергетической неделе заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, передает «Прайм».

«Наш уголь востребован. Скорее всего, в 2023 году мы, конечно, не достигнем тех параметров, которые были в 2022 году. Но с 2024 года и на следующие 5 лет мы будем стабильно прирастать», — отметил Мочальников.

По его словам, насколько позволяют логистические ограничения, поставки будут заполнены углем на 100%.

10 октября вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» заявил, что объем экспорта российского угля за рубеж снизился на 8,6% с января по июль 2022 года. Однако сокращение поставок во многом компенсировало увеличение использования угля на внутреннем рынке.

В то же время Новак заявил, что Россия может перенаправить порядка 25 млн тонн угля с рынков Европы в азиатские страны. По его словам, объем экспорта угля по Восточному полигону может вырасти до 216 млн тонн к 2030 году. При этом мощности восточных портов по перевалке угля должны увеличиться в 1,4-2,3 раза к 2031 году — на 55-211 млн тонн.