В Египте заявили о возможном потрясении энергорынка из-за снижения добычи нефти

Решение стран – участниц сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти может потрясти энергорынки. Об этом сообщается в докладе Центра информации и поддержки принятия решений кабинета министров Египта, передает РИА «Новости».

«Последствия решения ОПЕК+ могут вылиться в потрясения на энергетических рынках, которые возможно усилятся из-за эмбарго, введенного на экспорт российской и иранской нефти», — отметили в докладе.

В публикации добавили, что последствия также могут усилиться из-за нежелания производителей в США нарастить поставки для поддержания уровня цен.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном отметил, что действия России в ОПЕК+ направлены на стабилизацию мировых рынков. Таким образом Путин оценил решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совбезе Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден может пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. По его словам, Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий и пока не принял решения.