Moneyman: малому бизнесу стало сложнее получить займы на фоне частичной мобилизации

Исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman показало, что уровень одобрения заявок микро- и малого бизнеса на получение финансирования в микрофинансовых организациях (МФО) сократился на 5 п. п в сентябре 2022 года. Эксперты это связывают с частичной мобилизацией, которая проводится в России. Об этом пишет ТАСС.

Уровень одобрения заявок в этой категории составил 15%, что на 5,5 п. п. ниже, чем в августе.

Также в сентябре снизилась на 9,5% средняя сумма выданного займа в данном сегменте — с 1,58 млн руб. в августе до 1,43 млн руб. в сентябре.

Эксперты говорят, что частичная мобилизация повысила риски для небольшого бизнеса. Они указали, что часто в таких случаях один человек ведет несколько направлений или просто является единственным ключевым специалистом.

Таким образом получается, чем меньше компания, тем сложнее ей оперативно подыскать замену мобилизованному.

Ранее сообщалось, что с начала октября банки начали планомерно повышать ставки по ипотечным кредитам. У некоторых финансовых организаций ставки по собственным программам перевалили за 11% годовых. Кредитные учреждения ссылаются на общее удорожание привлечения средств. Также банки обещают «следить за ситуацией».