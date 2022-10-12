Эксперт Григорьев заявил о вреде для бедных стран из-за девальвации всех валют мира

Доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что от девальвации всех валют, ставшей результатом цепочки экономических потрясений, сильнее всего пострадают беднейшие страны.

Сейчас мировая валютная система, пояснил эксперт, нестабильна из-за длинной цепочки событий, берущей начало в 1991 году. По его оценке, результатом кризисов последних тридцати лет стала разбалансировка бюджетов большинства стран. Это, в свою очередь, приводит к девальвации валют.

И больше всего от этого страдают страны со слабой экономикой, и только вслед за ними Западная Европа и Япония, и последними США.

США могут получить передышку на фоне укрепления доллара, оценил ситуацию Григорьев. А вот валюты стран Азии, Африки и Латинской Америки попадают в зону риска.