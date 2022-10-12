Эксперт Колобанов: уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе к ноябрю может достичь 95–96%

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Hannibal Hanschke/Reuters

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов рассказал, что уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе к концу октября при нынешних темпах закачки может достичь 95–96%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Исторический максимум уровня заполненности в сумме по ЕС был достигнут 27–28 октября 2019 года и составлял 97,84%. Если в этом году погода будет благоприятствовать, при нынешних темпах закачки и отбора к концу октября можно достичь 95–96%», — утверждает эксперт.

По его словам, это количество распределено неравномерно. Колобанов считает, что от 54% в Латвии до 100% в Бельгии и Португалии. А самые большие запасы в абсолютном выражении накоплены в Германии, Франции и Нидерландах.

Ранее премьер-министра Италии Марио Драги заявил, что цены на природный газ в Европе и мире по-прежнему остаются на высоком уровне, несмотря на диверсификацию источников энергии. По этой причине страны G7 должны совместными усилиями решать эту проблему.

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