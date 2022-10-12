Путин: действия России в ОПЕК+ направлены на стабилизацию мировых рынков

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Гавриил Григоров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном отметил, что действия России в ОПЕК+ направлены на стабилизацию мировых рынков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Таким образом Путин оценил решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. По словам главы государства, данная мера не предпринималась для того, чтобы создать кому-то проблемы.

«Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках с тем, чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно», — сказал Путин.

5 октября страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден разочарован данным решением, а в Госдепе США сообщили о подготовке ответных мер на действия организации.

Кроме того, министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен назвала решение ОПЕК+ бесполезным и неразумным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ — «это не какая-то победа России», а «победа здравого смысла».

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