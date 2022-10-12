Минфин РФ предупредил, что хранение сбережений в криптовалюте опасно и сопряжено с рисками

Министерство финансов РФ предупредило, что хранение сбережений в криптовалюте опасно и сопряжено с рисками. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев в эфире радиостанции «Москва FM».

Чиновник заявил в эфире: «Криптовалюта — это не актив. Я призываю всех не хранить свои сбережения в криптовалютах, это исключительно опасно, там нет обязанной стороны».

Глава ведомства перечислил главные риски: динамика котировок и технологические риски.

Моисеев считает, что расценивать криптовалюты можно только как элемент расчетов, когда другие затруднены из-за санкций. По его оценке, скрытность транзакций остается под вопросом, особенно при использовании иностранной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Google начнет принимать оплату в криптовалюте. Отмечается, что Google будет принимать 10 видов криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и даже Dogecoin. Функция станет доступна в начале 2023 году.