Зеленский призвал страны G7 лишить Россию прибыли от нефти и газа

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Группы семи (G7) ограничить цены на нефть и газ из России настолько, чтобы страна лишилась прибыли от них. Его слова на онлайн-встрече лидеров стран Группы семи (G7) передает ТАСС.

Уточняется, что в ходе встречи Зеленский выступил за блокировку энергетического сектора России санкциями.

Украинский лидер также попросил страны G7 установить «жесткий ценовой потолок на экспорт российского газа и нефти», чтобы у РФ было «ноль прибыли». По мнению Зеленского, такой подход может «вынудь Россию задуматься о мире».

6 октября Еврокомиссия утвердила восьмой пакет санкций, введя ряд запретов в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ. В него также включен потолок цен на российскую нефть и ограничительные меры на экспорт угля, определенные электронные компоненты для вооружений, технические изделия для авиационного сектора, импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики и др.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть