Зеленский призвал страны G7 лишить Россию прибыли от нефти и газа

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Группы семи (G7) ограничить цены на нефть и газ из России настолько, чтобы страна лишилась прибыли от них. Его слова на онлайн-встрече лидеров стран Группы семи (G7) передает ТАСС.

Уточняется, что в ходе встречи Зеленский выступил за блокировку энергетического сектора России санкциями.

Украинский лидер также попросил страны G7 установить «жесткий ценовой потолок на экспорт российского газа и нефти», чтобы у РФ было «ноль прибыли». По мнению Зеленского, такой подход может «вынудь Россию задуматься о мире».

6 октября Еврокомиссия утвердила восьмой пакет санкций, введя ряд запретов в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ. В него также включен потолок цен на российскую нефть и ограничительные меры на экспорт угля, определенные электронные компоненты для вооружений, технические изделия для авиационного сектора, импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики и др.