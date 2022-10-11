Премьер Венгрии Орбан раскритиковал энергетические санкции, направленные против России

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал энергетические санкции Европейского союза, направленные против России. Орбан назвал ограничительные меры катастрофой. Об этом сообщает немецкий журнал Cicero.

По словам Орбана, санкционные меры применяются «примитивным образом», из-за этого, считает он, они являются «катастрофическими».

«Мы хотели перестать финансировать Россию, но по факту делаем это. В вопросах энергетики мы карлики, а Российская Федерация — великан», — сказал он.

При этом венгерский премьер подчеркнул, что предлагает не отменить санкции, а изменить их.

«Я предлагаю перекроить их», — пояснил он.

Ранее Виктор Орбан заявил, что мира на Украине можно достичь только на основе переговоров России и США.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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