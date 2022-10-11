Во Франции обанкротилось рекордное за 25 лет число предприятий

Franceinfo: почти девять тысяч предприятий обанкротились во Франции летом 2022 года

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Летом 2022 года почти девять тысяч предприятий во Франции заявили о банкротстве, что стало рекордным количеством за последние 25 лет. Об этом сообщила французская радиостанция Franceinfo со ссылкой на данные агентства Altares.

Уточняется, что в третьем квартале 2022 года во Франции было запущено 8950 процедур банкротства, что на 69% больше, чем летом 2021 года.

По данным Altare, больше всего пострадали минимаркеты, рестораны и парикмахерские салоны. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число закрывшихся ресторанов выросло на 150%, а салонов красоты и парикмахерских — на 94%.

По словам аналитиков, это может быть связано с ускорением инфляции после начала СВО России на Украине и с закономерным ростом цен на услуги, сокращением мер господдержки предприятий, а также частичным изменением привычек потребителей после пандемии COVID-19.

Ранее президент ассоциации промышленников севера Италии Assolombarda Алессандро Спада заявил, что энергетический кризис может привести к закрытию многих компаний в стране.

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