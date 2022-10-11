Бывшая соперница Байдена на выборах покидает Демократическую партию

Бывшая член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард в распространенном видеообращении заявила, что покидает Демократическую партию, так как ее не устраивает нынешнее положение во фракции, передает сайт «Аргументы и факты».

По словам Габбард, партию «полностью контролирует элитарная клика подстрекателей войны», которая защищает преступников, преследует оппонентов и втягивает страну в ядерное противостояние.

Соперница главы США Джо Байдена на президентских выборах 2020 года призвала коллег последовать ее примеру.

Как напоминает ФАН, ранее Габбард заявила, что на Украине нет демократии и все происходящее там является виной президента США. Так она объяснила санкции Украины против нее и еще некоторых американских политиков.