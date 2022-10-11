В российских онлайн-кинотеатрах впервые сократилось количество контента

В большинстве российских онлайн-кинотеатров впервые после ухода голливудских киностудий сократился объем контента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По данным аналитиков, сокращение количества зарубежных фильмов и сериалов на разных стримингах составило от 5% до 42%.

Так библиотека сервиса «IVI» по итогам третьего квартала 2022 года уменьшилась до 8,5 тыс. наименований, тогда как в первом квартале на стриминге числилось 14,7 тыс. наименований. Таким образом, сокращение контента онлайн-кинотеатра составило 42%.

Стриминг Kion потерял 11% контента, а «Кинопоиск» — около 5%.

По словам представителей онлайн-кинотеатров, такая динамика связана, в первую очередь, с решением руководителей сервисов отказаться от непопулярных фильмов и сериалов, а не с уходом голливудских киностудий.

Уточняется, что единственным стримингом, показавшим прирост контента, оказался Wink, который добавил в свою библиотеку больше российских проектов, а также фильмов и сериалов из Китая и Казахстана.

Ранее сообщалось, что сервис «Кинопоиск» стал самым посещаемым российским онлайн-кинотеатром в период с июня по август 2022 года.