Разорение России можно считать основной целью Запада, но подобное желание вряд ли смогут реализовать, сообщает издание Junge Welt со ссылкой на депутата бундестага Севимы Дагделен.

Она утверждает, что НАТО во главе с ФРГ создают все условия для того, чтобы РФ и Украина никогда не примирились.

«Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам. Во-первых, с каждым днем и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично», – цитирует Дагделен «Москва 24».

Депутат подчеркнула, что из-за действий западных государств в желании «загубить» РФ экономической войной страдают не жители России, а люди из Европы. По ее мнению, санкции стали причиной ухудшения немецкого производства, так как продукцию делали с помощью недорогого российского топлива.

«Евро падает по отношению к доллару, что приводит к росту цен на энергоносители, а миллионы людей в Европе разорены», – цитирует парламентария ФАН.