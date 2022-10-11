Business Insider: ЕС не сдержал обещание и потратил на энергоресурсы из России больше всех

BI: ЕС не сдержал обещание и потратил на российские энергоресурсы свыше €100 млрд

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Matthias Rietschel/AP

В сентябре Евросоюз (ЕС) снова стал крупнейшим покупателем энергоресурсов из России, несмотря на обещание отказаться от них. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на доклад Центра исследований энергии и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA).

С начала спецоперации на Украине и до конца сентября ЕС потратил на российские энергоресурсы свыше €100 млрд, хотя постоянно давал обещания, что откажется от них полностью, отметили в публикации.

В документе указали, что такие рекордные траты произошли, даже несмотря на снижение объемов поставок в августе и сентябре на 14%, а в период с марта по сентябрь — на 50%. При этом вторым покупателем российских энергоресурсов после ЕС стал Китай.

По данным издания, уменьшение объемов поставок в Европу частично связано с прекращением поставок по «Северному потоку — 1». Также ЕС запретил поставки российского угля с августа.

20 сентября обозреватель портала Dir.bg Маринела Арабаджиева заявила, что самые жесткие условия для экономики Евросоюза наступят тогда, когда Россия примет решение прекратить все поставки энергоносителей, включая нефть и газ.

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