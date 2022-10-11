В ЕС раскрыли общую стоимость санкций против России

С учётом восьмого пакета санкций, введённого ЕС против РФ, стоимость всех антироссийских ограничений Евросоюза оценивается примерно в €123 млрд, это следует из материалов Еврокомиссии.

Под этой суммой в Брюсселе понимают ущерб от сокращения объёмов двусторонней торговли России и стран ЕС (импорта и экспорта) по сравнению с показателями 2021 года, отмечает Life.ru.

Так, в ЕС ранее заявляли, что очередной раунд ограничений затронет поставки из России на сумму €7 млрд.

ЕС запретил ввоз ещё больших объёмов продукции чёрной металлургии, некоторых химических соединений, косметики и мыла, пластмасс, древесной массы, газетной бумаги, салфеток, упаковочных мешков и пакетов, изделий из асфальта и так далее.

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