Боррель: благополучие Евросоюза базировалось на дешёвой энергии из России

Благополучие Евросоюза основывалось на получении дешёвой энергии из России. Теперь же ЕС придётся искать её источники энергии внутри своих границ, экономику союза ждёт реструктуризация, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Наше благополучие базировалось на дешёвой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую», — цитирует чиновника Life.ru.

Как добавил Боррель, «лучшая энергия — это та, которую производят внутри» Евросоюза.

По его мнению, жители Европы пока не осознали, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для экономики ЕС. Касательно КНР он напомнил, что ЕС долго опирался на китайский рынок в экспорте и импорте.

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