Горнодобывающая компания Ferrexpo остановила работу на Украине из-за проблем с электроснабжением

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Горнорудная компания Ferrexpo временно остановила свое производство на Украине из-за перебоев с электричеством. Об этом сообщается на сайте организации.

«В результате ракетных ударов была повреждена инфраструктура, обеспечивающая энергоснабжение. В результате временно приостановлено производство на предприятиях компании», — отметили в публикации.

Там также добавили, что инженеры оценивают необходимый период простоя, который будет затрачен на ремонт инфраструктуры. При этом у компании есть необходимый объем уже произведенной продукции.

Ferrexpo — швейцарская компания с активами на Украине. База находится в Полтавской области, где находится три рудника и завод по производству железнорудных окатышей.

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления в Анкаре, что Турция начала работу с Азербайджаном по обеспечению энергобезопасности Европы.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам возобновления связи и энергоснабжения в стране. Известно, что в некоторых украинских областях возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением после ракетных ударов Вооруженных сил России.

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