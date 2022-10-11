Германия не рассчитывает на поставки энергоносителей РФ в обозримом будущем

Германии не стоит ожидать поставок российских энергоносителей в обозримом будущем, заявил канцлер Олаф Шольц и добавил, что газовые хранилища ФРГ заполнены почти на 95%

В сентябре правительствам ФРГ был обнародован план поддержки экономики в кризисный период, передает газета «Взгляд». Одним из его ключевых пунктов станет заморозка цен на электроэнергию и газ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Берлин в нарушении рыночных принципов Европы после решения Берлина о заморозке цен.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что Париж надеется на сохранение каналов диалога с Москвой и лично с президентом России Владимиром Путиным.