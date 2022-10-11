Германия не рассчитывает на поставки энергоносителей РФ в обозримом будущем

Германии не стоит ожидать поставок российских энергоносителей в обозримом будущем, заявил канцлер Олаф Шольц и добавил, что газовые хранилища ФРГ заполнены почти на 95%

В сентябре правительствам ФРГ был обнародован план поддержки экономики в кризисный период, передает газета «Взгляд». Одним из его ключевых пунктов станет заморозка цен на электроэнергию и газ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Берлин в нарушении рыночных принципов Европы после решения Берлина о заморозке цен.

Ранее Общественная Служба Новостей сообщала, что Париж надеется на сохранение каналов диалога с Москвой и лично с президентом России Владимиром Путиным.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть