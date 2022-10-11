Бизнес предупредил о возможном прекращении поставок вакцин для животных из-за рубежа

Новые требования российского законодательства могут привести к тому, что зарубежные вакцины для животных могут запретить для поставок в Россию. Об этом РБК заявил исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков.

«В сентябре зарубежные производители получили от Россельхознадзора уведомления о необходимости до конца октября депонировать в России патогенные штаммы возбудителей инфекционных заболеваний. Однако ветеринарные препараты импортного производства обеспечивают около половины потребностей российского рынка, а в сельскохозяйственном секторе доля импортных препаратов может достигать 70%», — отметил Жаворонков.

По его словам, есть достаточно много причин, по которым возникают сложности с новым законом. В частности, сроки депонирования нормативно не установлены. Также нет закрепленного механизма ограничения ввоза или обращения препаратов. При этом единовременно разместить все штаммы не получится, так как необходимо доставить все образцы с предприятий, в том числе и из других стран. А для таких образцов необходимо провести экспортный контроль, растаможить их и проверить на соответствие. Также есть риски нарушения авторских прав, ведь штаммы являются объектами интеллектуальной собственности.

Он добавил, что если требование, как и планировалось, вступит в силу с 1 ноября, то это закроет доступ на российский рынок многим зарубежным препаратам. Из-за этого Владельцы домашних животных не смогут продолжать профилактику заболеваний привычными и проверенными средствами, и еще хуже могут быть последствия для сельскохозяйственных животных. Поэтому, лучше всего, отложить сроки исполнения депонирования штаммов до 1 января 2025 года.

12 апреля агентство ТАСС сообщило, что Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) в Новосибирске планирует открыть экспериментальное производство ветеринарных фармацевтических средств и вакцин.